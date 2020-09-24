جثمان محمد فريد خميس يصل مثواه بمقابر العائلة بالروبيكى| شاهد

جدير بالذكر ان فريد رحل يوم السبت الماضي، وكان من رجال الأعمال البارزين وشغل منصب رئيس اتحاد المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون عملاق صناعة النسيج في الشرق الأوسط.
ونعى اتحاد جمعيات المستثمرين في بيان رئيسه الذى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال فى البيان : “فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، بعدَ صراع مع المرض”.
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