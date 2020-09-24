نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات hmm newyork الكورية في المقال التالي
وأضاف بيان الوزارة أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيدًا على قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة وذلك بعد تعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 مترًا وهو الأمر الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والحفاظ علي انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة معه وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي اصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية.
وجدير بالذكر ان الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا الي أوروبا، وان استقبال هذا الخط يعتبر أحد مؤشرات نجاح حزمة القرارت التي اصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية.
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