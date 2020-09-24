واجتمع الأنبا إبرام بالآباء الرهبان والأخوة بالدير وأجاب على استفساراتهم فى النواحى المختلفة. كما ضم أخ جديد إلى الدير طالبا للرهبنة وذلك عن طريق إلباسه الجلباب الأزرق لقضاء فترة تحت الاختبار، قبل قبوله ورسامته راهبا أو رفضه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إبرام يزور دير الملاك غبريال النقلون بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.