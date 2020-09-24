صور .. الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع انهيار منزل ونينة بسوهاج

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وأعطى تعليمات برفع درجة الاستعداد بمستشفى سوهاج العام، لاستقبال المصابين والمتوفين لحين مناظرة النيابة، واستخراج تصاريح الدفن، وأسفر الانهيار عن وفاة 7 من أفراد الأسرة 3 سيدات و4 أطفال.
وجاءت أسماء المصابين كالتالى: وردة علام أحمد، وحمادة فضالى أحمد "عام ونصف"، وأحمد فضالى أحمد "4 سنوات"، وروضة عبود محمد "عامين"، وكاميليا فواز محمود.
كما أصيبت كل من أسماء أبوالخير حسين ومرفت أحمد محمد.
ودفعت المحافظة وكل الجهات المعنية بالمعدات واللوادر، للمساعدة فى رفع الأنقاض، وما زال العمل مستمر موقع الانهيار.
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