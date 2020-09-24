كما شارك في الصلاة وتشييع الجثمان لفيف من أصحاب الأعمال ورجال الصناعة، فضلا جميع العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون في مشهد مهيب.

وأدى الالاف من عمال النساجون الشرقيون وعدد من الشخصيات العامة صلاة الجنازة على الراحل داخل مقر المصنع . جدير بالذكر ان فريد رحل يوم السبت الماضي، وكان من رجال الأعمال البارزين وشغل منصب رئيس اتحاد المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون عملاق صناعة النسيج في الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا القوى العاملة والتموين ومحافظ الشرقية يشاركون في جنازة محمد فريد خميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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