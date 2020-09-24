البابا تواضروس يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بالمقر البابوي

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وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.
وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.
ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أهمية الدور الذي يقوم به سفير الدولة لتقوية العلاقات بين البلدين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.
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