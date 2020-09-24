نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا القوى العاملة والتموين ومحافظ الشرقية يشاركون في جنازة محمد فريد خميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء خالد السعيد محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ، في مراسم تشييع جثمان محمد فريد خميس، رجل الأعمال، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ، الذي وافته المنية السبت الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

كما شارك في الصلاة وتشييع الجثمان لفيف كبير من أصحاب الأعمال ورجال الصناعة، فضلا جميع العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون في مشهد مهيب.

سعفان يكشف تفاصيل برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)



استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد ، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور أحمد عشماوي، وذلك لمناقشة تنفيذ المرحلة الجديدة من الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET).

ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم العالي ، والتعليم الفني والتخطيط والتعاون الدولي ،وعمل منصة لمعلومات سوق العمل.

وأكد الوزير ضرورة وضع إستراتيجية من خلال اللجنة الاشرافية لتنفيذ المشروع لضمان الاستدامة، لافتا إلى إعداد خطة مستقبلية تتضمن محورين أولهما تطوير 336 مكتب للتشغيل بمديريات القوي العاملة على مستوى، وهذه المكاتب هى بمثابة الذراع المسئول عن إمدادنا بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما يسهم في إنشاء منظومة إلكترونية كاملة في تلك المكاتب ، تعطي نظرة شمولية عن واقع معلومات سوق العمل داخل المجتمع المصري بما يخدم المنصة الإلكترونية لمعلومات سوق العمل ومعرفة احتياجاته وتوفير العمالة المدربة المؤهلة.

وأشار إلي أن المحور الثاني هو تدريب ممثلي أصحاب الأعمال، ومديري الموارد البشرية العاملين لديهم لتوعيتهم بأهمية منصة معلومات سوق العمل، وامدادنا بكافة المعلومات.

وشدد الوزير على ضرورة بناء وعى رجال الأعمال، لتطوير فكرهم، بحيث يتطلعون للمستقبل بشكل أفضل، والتماشي مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة لبناء غد أفضل لأبناء هذا الوطن.



وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطرح خطة مفصلة عن احتياجات الوزارة للبدء في المشروع والمساهمة في إعداد المنصة باعتبارها الجهة الأساسية المسئولة عن معلومات سوق العمل ، وبدونها لا يمكن تحقيق النجاح في المشروع.



حضر الاجتماع من جانب الوزارة آمال عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وياسر الشربيني معاون الوزير.

