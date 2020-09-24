نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تعود تدريجيًا الي معدلاتها الطبيعية، مما يحسن من حالة الطقس بشكل عام.

طقس غدا الجمعة:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس مائل الحرارة وطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم السبت المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأحد المقبل حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحراره علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% علي السواحل الشرقية، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

وفيما درجات الحرارة يوم الاحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

