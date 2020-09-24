صور.. الآلاف يشيعون جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس

شارك فى تشييع الجثمان وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، وعلى مصيلحى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من رجال الأعمال أعضاء اتحاد المستثمرين.
وعقب صلاة الجنازة، توجه العشرات من العمال وراء السيارة التى حملت الجثمان، مرددين "لا إله إلا الله"، ثم انتقل لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكى.
يذكر أن جثمان الراحل محمد فريد خميس، وصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة 4 عصرا.
وتوفى محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، يوم السبت، الماضى، أثناء تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدَ صراعٍ مع المرض.
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