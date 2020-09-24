الأوقاف : اعتماد 8 من حملة الماجستير والدكتوراة كخطباء بنظام المكافأة

اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عددا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة الناجحين فى خطباء المكافأة.



اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عددا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة الناجحين فى خطباء المكافأة. وتقدمت الوزارة فى بيانها الصادر اليوم، بالتهنئة لهم لاعتمادهم جميعًا "خطباء مكافأة" على بند التحسين.

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