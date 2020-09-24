الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الجمعة" طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والرياح معتدلة.. فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 31 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 33 26

نخل 32 20

نويبع 35 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 29

ادفو 40 29

أبو سمبل 39 28

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 38 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28