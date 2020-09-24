الداخلية: غلق جزئي لكوبري "تحيا مصر" لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، عن غلق جزئى لكوبرى تحيا مصر لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق الكوبرى. وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع القيام بأعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر، والذى يتطلب غلق كامل إتجاه من الكوبرى (بالتناوب لكل إتجاه) لمدة 13 ساعة مع تشغيل الإتجاه الآخر بنظام الإتجاهين، إعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 . ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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