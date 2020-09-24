إقامة 3 راهبات جدد بدير القديسة دميانة بـ براري بلقاس

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير ياسر هيثم القنصل المصري العام بملبورن بأستراليا.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن زيارة القنصل المصري لقداسة البابا تواضروس الثاني تأتى بهدف التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن.
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