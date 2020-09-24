ندوة لوفد مصر بالأمم المتحدة مع خبراء فى العلوم البيئية حول سد النهضة

عقد وفد مصر لدى الأمم المتحدة‬ فى جنيف، ندوة بحضور خبراء فى العلوم البيئية وإدارة الموارد المائية وفقهاء قانونيين بجنيف، وذللك استمرارا لجهود وزارة الخارجية، لشرح موقف مصر إزاء مفاوضات سد النهضة.





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