وزير الأوقاف: مصر تبنى ولا تهدم سواء الأوطان أو الإنسان

وفى حوار مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية صدى البلد، أكد جمعة، أن مصر تبنى بكل ما تعنيه الكلمة، فمثلا فى بناء الأوطان، نجد أن مصر تبنى المساكن والمدن الجديدة، والبنية فى مجال الطرق والصرف الصحى والمياه، واستصلاح الأراضى، والنقلة التى حدثت فى مجال الطاقة، وفى بناء قواتنا المسلحة، كل هذا جانب من جوانب البناء.
وتابع الوزير أن مصر تبنى أيضا الإنسان، من خلال بناء الشخصية الوطنية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة "وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب والرياضة، والثقافة، والإعلام"، تشترك الآن فى قضية سمات الشخصية الوطنية، حيث من أهم سماتها هى البناء لا الهدم.
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