السكة الحديد تنفي خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين في القليوبية  

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها ما تناولته بعض المواقع الصحفية عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية.

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر مما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في اي اصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحرك فرق الانقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة هذا وقد تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين نهو التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وكشف المخدرات.