"التعليم" ترسل دليل الإجراءات الوقائية والاحترازية للمديريات التعليمية

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وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.
وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
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