فيديو.. جمعة: أزمة كورونا أثبتت أن الأوقاف تحكم سيطرتها على جميع المساجد

وفى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة على فضائية صدى البلد، أوضح وزير الأوقاف: "يجب سؤال أهل الاختصاص، وهذا ما فعلناه، ثم يبنى الرأى الشرعى على الرأى الطبى، فلما قالوا إن التجمع يؤدى إلى انتشار الفيروس، فيفتك بحياة الناس، كانت الحكمة تقتضى فى ذلك الوقت غلق دور العبادة غلقا مؤقتا حفاظا على حياة الناس، وأنت عندما تذهب إلى المسجد تذهب بأمر الله، وعندما تجلس فى بيتك تجلس بتقدير الله".

ورد جمعة على سؤال حول هل تم تطهير مساجد مصر من كل من يخدمون فى المساجد من جماعة الإخوان، قائلا: "لو لم تكن الأوقاف قد نقت صفوفها من الجماعات الخائنة والإرهابية والأفكار المتشددة، لما أمكننا أن نحكم هذه السيطرة".

وتابع: "عندما عدنا لفتح المساجد وقلنا تعود الصلاة بالإجراءات الاحترازية، كان هناك تخوف أيضا من إن الناس لا تلتزم ولا تنضبط، لكن نسبة الوعى التى كانت لدى المصلين مشرفة وعالية".

وواصل وزير حديثه: "التحدى الأخطر كان عند عودة صلاة الجمعة، فالصلاة العادية أيا كان يكون العدد أقل، لكن صلاة الجمعة هتلاقى الناس بتجلس ولا تنضبط"، مشيرا إلى أن ما نقل عبر وسائل الإعلام يؤكد وعى هذا الشعب.