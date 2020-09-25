وزير الأوقاف: المساجد للصلاة فقط.. واستطعنا إبعادها عن الانتخابات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المساجد للصلاة فقط في الظروف الراهنة وأى تجاوز نتعامل معه بحسم، مؤكداً استطعنا أن نبعد المساجد عن الانتخابات والدعاية الانتخابية، حيث المساجد للعبادة وليست ساحة للدعاية الانتخابية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه في شهرين فقط سبتمبر وأكتوبر تم الإعلان عن 314 مسجد جديد، موضحا أنه من أراد أن يبنى مسجدا خالصا لله فليبنى ولكن التعيين سيكون من خلال مسابقة، مردفاً: "بسطنا سيطرتها على جميع الزوايا".

وذكر أن هناك أكثر من ألف مسجد لا زالت تحتاج إحلال وتجديد، مشددا: "نحن ننظم عملية بناء المساجد ولا نمنعها".

وأكد وزير الأوقاف أن الجماعات الإرهابية لا تنشأ إلا على أنقاض الدول، موضحاً أن المؤمن الحقيقى والمواطن الشريف يريد دولة قوية تحافظ على الوطن والأعراض.

وأوضح أن إجمالي أرباح هيئة الأوقاف مليار و540 مليون جنيه خلال العالم المالى 2016 -2020 وهو أعلى عائد في تاريخ الهيئة، مضيفا:"نسير بخطى ثابتة في تعظيم استثمارات الأوقاف ونستهدف أرباح 2 مليار جنيه العام المقبل".

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة المالية.