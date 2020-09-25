نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر في المقال التالي
ورحب السيد الرئيس بالسادة السفراء الجدد، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.
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