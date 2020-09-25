انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو” الحكومة تعلنها صريحة “مفيش إزالات لمبانى بها سكان حتى لو مخالفة” والإزالة لنوعين فقط من المخالفات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد منذ قليل المتحدث الرسمي للحكومة المستشار نادر سعد على ما ذكرة رئيس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، على عدم هدم إزلة أي مبنى مأهول بالسكان حتى ولو كان مخالف، وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى مع المباني المخالفة والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح.

الحكومة تعلنها صريحة “لن نهدم أي مبنى به سكان حتى لو كان مخالف”

وأوضح سعد أن المباني المخالفة والمأهولة بالسكان لن يتم إزالتها، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات أخرى ضدها مثل قطع المرافق أو ما شابهة ذلك، مضيفاً أن هناك ما يقرب من مليون ونصف مواطن تقدموا بطلبات تصالح.ط

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وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه صدر اليوم قرار بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر القادم، مناشداً المخالفين بسرعة التوجه للتصالح حتى يصبح المبنى شرعي وتزيد قيمته السوقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن هناك مخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالتها، وهي المباني التي تعدت على نهر النيل أو المباني التي تعدى أصحابها على أراضي تابعة لهيئة الآثار.

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