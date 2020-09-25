فيديو.. وزير الأوقاف يوضح طرق التقدم لبناء المساجد

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرق التقدم لبناء المساجد، مشيرا إلى أن كل من يريد أن يبنى مسجدا أو ألف مسجد، فليأتى للوزارة، وسيتم مساعدته فى الإجراءات.





وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة، على فضائية صدى البلد، أن هناك أكثر من ألف مسجد يحتاج إلى الإحلال والتجديد، مبينا: "انت عايز تاخد ثواب، ولا عايز تكتب اسمك، أنا هقولك خد الألف جامع اختار منهم اللى انت عايز تبنيه وأنا هديك الرخصة جاهزة على البناء، لكن ابنى حيث تكون الحاجة".

وأضاف أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منحه كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، بحيث لن بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو على حرم السكة، أو المصرف، أو تضيق به طريق أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.

وتابع أن الذى يريد بناء المسجد يأتى إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، وسيتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببنائه، ثم يبدأ بعد ذلك على الفور فى البناء.