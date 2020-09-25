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شاهد.. انفجار خط صرف صحي في "وادي حوف"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. انفجار خط صرف صحي في "وادي حوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر قبل قليل، خط صرف صحي بالقرب من محطة مترو وادي حوف، ما أدى إلى بطء حركة المرور، وتزاحم السيارات.

هذا، وتقوم الأجهزة المعنية بسحب مياه الصرف، من شارع المصانع الذي وقع فيه الانفجار، وإصلاح الخط المنكسر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، وسط بطء في حركة المرور بسبب المياه.

في سياق منفصل، كان حي حلوان شن حملة لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الحي تم مراجعه صيانة كشافات الإنارة بحلوان البلد ، كما تم رفع كفاءة بالوعات تصريف الأمطار والتأكد من سلامتها وتطهيرها وذلك بالتنسيق مع مدير الصرف الصحي في الحي بالمرور على جميع بالوعات تصريف مياه الأمطار وعمل الصيانة اللازمة ورفع كفاءتها وتطهيرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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