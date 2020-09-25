نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. انفجار خط صرف صحي في "وادي حوف" في المقال التالي
هذا، وتقوم الأجهزة المعنية بسحب مياه الصرف، من شارع المصانع الذي وقع فيه الانفجار، وإصلاح الخط المنكسر.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، وسط بطء في حركة المرور بسبب المياه.
في سياق منفصل، كان حي حلوان شن حملة لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الحي تم مراجعه صيانة كشافات الإنارة بحلوان البلد ، كما تم رفع كفاءة بالوعات تصريف الأمطار والتأكد من سلامتها وتطهيرها وذلك بالتنسيق مع مدير الصرف الصحي في الحي بالمرور على جميع بالوعات تصريف مياه الأمطار وعمل الصيانة اللازمة ورفع كفاءتها وتطهيرها.
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