الطبيب فاقد البصر بكفر الشيخ يترشح لانتخابات مجلس النواب

وترشح قنيبر، عن الدائرة الثانية والتى تضم مركزى الرياض وسيدى سالم، على المقعد الفردى مستقل، كما حصل على رمز "سماعة الطبيب".

وكان الدكتور محمود سامى، قد تعرض لغيبوبة أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، بسبب الضغط والإجهاد فى العمل، فقد على أثرها بصره، بعد أن تلف عصب الإبصار، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة وتم نقله إلى المركز الطبى العالمى.