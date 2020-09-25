تاج الدين : ليس هناك لقاح يمنح مئة بالمئة مناعة ضد كورونا

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة له مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه لا يوجد لقاح يمنح 100 % مناعة ضد كورونا.

وأشار إلى أن هناك فئة من الناس سيكون لديهم حماية تمنعهم من الإصابة بالفيروس، وفئة أخرى سيقلل اللقاح حدة أعراض الوباء إذا أصيبوا به، أما كبار السن فلن يصابو بأعراض خطيرة كالاتهاب الرئوى أو الفشل التنفسى.

ونصح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، العاملين بالقطاع الطبى، وكبار السن والأطفال، ومن لديهم أمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسى بأخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.