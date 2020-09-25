نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستقبل وطن" يعلن دعم 27 ألف حالة تصالح في المخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب مستقبل وطن، تحمله قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ27 ألف حالة على مستوى الجمهورية. وقال الحزب في بيان له إنه بدأ بالفعل حصر الحالات المستحقة لكي يتم تقنين أوضاعهم، وفقا لتوجهات الدولة في هذا الشأن. ودعا الحزب، رجال الأعمال، وكافة المؤسسات الاقتصادية، إلى تحمل مسؤوليتهم، وتفعيل الدور المجتمعي لهم، والمساهمة في هذه المسألة لدعم المواطن المصري.

هذا، وتشن الدولة منذ سنوات حملة واسعة النطاق تشمل جميع أنحاء الجمهورية، للقضاء على ظاهرة المباني المخالفة، وتقنين أوضاع المباني الحالية وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء.

ومنحت أجهزة الدولة، المواطنين فرصة لتقديم طلبات التصالح حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، كآخر فرصة لتقديم طلبات التصالح على العقارات المخالفة.

كما قدمت الدولة العديد من التسهيلات للجادين في التصالح على مخالفاتهم، ومنها تسهيل الأوراق المطلوبة للتصالح، وأيضا تخفيض قيمة التصالح.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، أن الدولة جادة في هذا الملف، ولن تتهاون فيه، موجها الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الملف، ووضع حد للبناء المخالف الذي يكلف الدولة عشرات المليارات.

