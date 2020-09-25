شاهد .. عيسى : الإخوان نشأت على السمع والطاعة .. والبنا كان موهوما بالنبوة

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وضع جماعته موضع المسلمين، ودعوته دعوة الأنبياء، وما يناله من تعب ونصب هو ما ناله من قبله الأنبياء.





وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، المذاع على قناة "أون إى"، أن حالة التماهى بينه وبين النبوة، كانت واضحة جلية، مشيرا إلى أنه كان يتصرف كنبى لأن هذا ما خيل له، وكانت كل أفعاله وأقواله تشير إلى ذلك حتى وإن لم يعلنه.

وأضاف: "انتشرت الشائعات حوله مبكرًا وناهض الناس دعوته، واستنجد بصديقه حامد عسكرية الواعظ بالزقازيق الذى هب لنجدته، ووقف مفندًا للناس كل شبهة وفند كل شبهة حوله".

وتابع: "قرر البنا توثيق الجمعية لكى تكون قانونية، وأصدر أول لائحة للإخوان عام 1930 بعد عامين من التأسيس، حيث أكدت أنها بينها والسرطان قرابة ووفاق، حيث أنها كانت فتحًا فى عقليته وعقلية جماعته".

وواصل: "نصت اللائحة على أن أعضاء الجماعة هم من أقسموا اليمين على الولاء لها، كما نصت أيضًا على تقسيم الجماعة إلى درجات، وكان يشترط أن يكون العضو المنتسب إلى الجماعة مسلمًا حسن السيرة غير معروف بنزعة تخالف النزعة الإسلامية، وألا يقل سنه عن 15 سنة، وأن يتعهد بالحفاظ على مبادئ الإخوان والسمع والطاعة بكل ما فيها".

وأكمل: "من بنود اللائحة، أنه إذا لاحظ مجلس الإدارة تحسنًا فى خلق العضو وإقبالًا منه على العلم الإسلامى وتشبعًا بمبادئ الإخوان، فله أن يؤكد ذلك بقسم الأخوة".

وتابع: "رمز هذه الجمعية هو المصحف الشريف، ولم يكن السيفان موجودان، حيث لم تكن القوة العسكرية التى اكتسبتها الجماعة موجودة، وعندما اكتسبت قوة، بات السيفان المتقاطعان من شعار الجماعة، وبعدها نجح البنا فى استقطاب عدد من الجمعيات، ومنها جمعية الحضارة الإسلامية، التى أنشأها شقيقه عبد الرحمن".