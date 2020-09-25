شاهد .. تاج الدين يفسر قلة عدد وفيات كورونا في إفريقيا

وقال تاج الدين، خلال مداخلة له مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الفئة العمرية فى إفريقيا معظمها للشباب، مما ساعد على عدم معاناتهم بشكل كبير فى مواجهة فيروس كورونا مثل القارات الأخرى.

وأضاف أن هناك فترة استرخاء من الحالات المصابة بفيروس كورونا تعيشها مصر، وذلك يظهر بانخفاض الأعداد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يجرى استغلال هذه الفترة لتجهيز المستشفيات تحسبا لأى احتمالات مستقبلية.

وأكد أن مصر لديها احتياطى استراتيجى من المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية لأى احتمالات فى المستقبل لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على أن الحرب على كورونا ما زالت مستمرة وأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية جزء كبير من الحماية بجانب وسائل أخرى.