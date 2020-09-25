الأوقاف توزع اليوم 16 طن لحوم أضاحى بالقليوبية والبحيرة والغربية والمنوفية

تواصل وزارة الأوقاف، توزيع صكوك الأضاحى للأسبوع الثامن على التوالى، اليوم، الجمعة، على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى محافظات "البحيرة، والمنوفية، والغربية، والقليوبية"، بواقع أربعة أطنان لكل محافظة.





وذكرت الوزارة فى بيان، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 778 ألف كجم من اللحوم فى محافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر – البحيرة". وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم. كما أكدت على عدم تصوير أحد المستفيدين عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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