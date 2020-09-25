نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادى ألميريا الإسبانى لكرة القدم، عبر حسابه على "فيس بوك"، صباح اليوم، الجمعة، صورة تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وسطر تركى آل الشيخ، بجوار الصورة، أبياتا من الشعر مدح فيها الرئيس السيسى، جاء فيها: حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى ّ عمر اللى ضحى بروحه ما خلف فى يوم وعده

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركى آل الشيخ يكتب أبيات شعر عن الرئيس السيسى : الله يعينك بطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.