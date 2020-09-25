أبرزها الأسعار.. أضرار يعانيها المواطن بسبب سرقات التيار الكهربائي

قد تبدو معلومة غريبة للكثيرين أن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي هو المواطن نفسه،حيث تؤدي تلك السرقات إلى حدوث عدد من الأضرار يعاني منها المواطنون.

ولكن ما أضرار سرقات التيار الكهربائي علي المواطن ؟؟؟

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء

يذكر أن مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء هى ..

مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة

المخالفة الثانية:

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات

المخالفة الثالثة:

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقًا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها