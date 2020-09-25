مطرانية دير مواس ودلجا بالمنيا تحذر من تداول إيصالات مزورة منسوبة لها

وأكد الأنباء أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا فى بيان له مساء أمس الخميس ونشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أى إيصالات تخص خدمة أخوة الرب أو أى خدمة أخرى تابعة للمطرانية.

وشددت على أن الإيصالات الصادرة من المطرانية مختومة بختمها الرسمى، مهيبة بأبناء الكنيسة عدم التعامل مع حاملى هذه الإيصالات لتجنب الوقوع ضحية لحيل هؤلاء الأشخاص المزورين.