ضبط أقراص مخدرة وقطع حشيش مع راكب في مطار القاهرة.. صور

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب أقراص مخدرة وقطع الحشيش ، اخفاها راكب مصري داخل علب «تمر» في حقائبه فور وصوله من فرنسا لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية رحلة رقم 800 القادمة من باريس ، عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصري الجنسية ، وبالعرض على تامر رمزى مشرف الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت مصطفي صادق مأمور الجمارك ، تبين وجود 620 قرص مخدرة وقطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وداخل علب «تمر» لتضليل الجمارك .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة ، واحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
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