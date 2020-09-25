سفير بوركينا فاسو: المنطقة القارية الحرة تسهل التجارة بين دول أفريقيا

قال سفير بوركينا فاسو بالقاهرة، ألاسان مونيه إن تعلم مجموعة من الكلمات المصرية خلال فترة تواجده فى مصر مثل "صباح الخير - شوية شوية"، بالإضافة إلى تناول الاكلات المصرية الشعبية.

وتابع مونيه خلال حديثه مع برنامج زووم أفريكا المذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الاخباري، أن الأكلات المصرية المفضلة لديه هي " الملوخية والمحشي".

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وقال سفير بوركينا فاسو بالقاهرة أن وجه التشابه بين الشعب المصري والبوركيني هو القيمة الإنسانية، وحسن الضيافة فضلا عن كونهما فى نفس المحيط الجغرافي وهي القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنه خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي فى عام 2019، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى بدورها تسهل حركة التجارة بين دول القارة وبعضها البعض.

يذكر أن برنامج زووم أفريكا والذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف يعد برنامج متخصص في شأن دول القارة السمراء يذاع عبر قناة يوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري.