نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تراجع إيرادات بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وتواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل الي 467.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020، مقارنة ب 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار.

وشددت الهيئة علي أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب.