عاجل.. حياة كريمة: 150 مليون جنيه للتصالح فى مخالفات البناء للأكثر احتياجا

وأوضحت المؤسسة أن المحافظات هى: أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة.



جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.