بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد التقوى بالبحيرة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام آمنة محافظ البحيرة، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، مسجد التقوى بمسقط رأس المفتى فى زاوية أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات.





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