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المذيع الهارب محمد ناصر يدعو للتظاهر بالعنف والتخريب (صورة)

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المذيع الهارب محمد ناصر يدعو للتظاهر بالعنف والتخريب (صورة)

المذيع الهارب محمد ناصر يدعو للتظاهر بالعنف والتخريب (صورة)

واصل الإخوانى الهارب محمد ناصر، التحريض ضد الدولة المصرية، من خلال الدعوة للعنف والتخريب فى مصر.

 

ودعا الإخوانى المواطنين للتظاهر، كما حرضهم على العنف والتخريب والتكسير.

 

وقال الإخوانى الهارب محمد ناصر فى تدوينه له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متسمعش للي بيقولوا انك أنت هتتقبض عليك واحنا لا ، هو ده دورك النزول والثورة والتكسير وحدف الطوب، كل ده في سبيل تحقيق الحرية في بلدك فمتسمعهمش ويكش تستشهد ويابختك ساعتها".

 

 

 

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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