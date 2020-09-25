المذيع الهارب محمد ناصر يدعو للتظاهر بالعنف والتخريب (صورة)

واصل الإخوانى الهارب محمد ناصر، التحريض ضد الدولة المصرية، من خلال الدعوة للعنف والتخريب فى مصر. ودعا الإخوانى المواطنين للتظاهر، كما حرضهم على العنف والتخريب والتكسير. وقال الإخوانى الهارب محمد ناصر فى تدوينه له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متسمعش للي بيقولوا انك أنت هتتقبض عليك واحنا لا ، هو ده دورك النزول والثورة والتكسير وحدف الطوب، كل ده في سبيل تحقيق الحرية في بلدك فمتسمعهمش ويكش تستشهد ويابختك ساعتها".

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