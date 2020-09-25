وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكة الحديد الروسية.. صور

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالى 22 عربة، ليصل إجمالى ما وصل حتى الآن من العربات إلى 103 عربات، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل ان العربات الـ 22 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالى 35 عربة وهو معدل التوريد الشهرى المتفق عليه مع الشركة المصنعة لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة .

وأكد وزير النقل، أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة و أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات و فى تحسن مستوى الخدمة والتى بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.