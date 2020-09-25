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5 إنجازات حققتها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. فيديو

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5 إنجازات حققتها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. فيديو

5 إنجازات حققتها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. فيديو

نجاحات متتالية حققتها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الفقر.

 

 

 

 

تمثلت هذه النجاحات فى ملفات عديدة مثل:

1- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

افتتاح 23 مركزا جديدا فى 14 محافظة

لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا

إطلاق مبادرة الحصول على قروض مشروعات صغيرة للمتعافين 

 

2- برنامج "تكافل وكرامة" 

لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا

واستفاد منه حوالى 3 ملايين و600 ألف أسرة

 

3- برنامج سكن كريم

الذى يستهدف ترميم المنازل للأسر المحرومة 

وتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى 

 

4- برنامج أطفال بلا مأوى 

لتقديم الرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع

 

5- المرأة المعيلة 

تم تقديم دعم نقدى للسيدات المعيلات 

بإجمالى 622.512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو مسجونة

واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670.000 سيدة

 

 

 

 

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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