5 إنجازات حققتها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. فيديو

نجاحات متتالية حققتها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الفقر. تمثلت هذه النجاحات فى ملفات عديدة مثل: 1- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى افتتاح 23 مركزا جديدا فى 14 محافظة لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا إطلاق مبادرة الحصول على قروض مشروعات صغيرة للمتعافين 2- برنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا واستفاد منه حوالى 3 ملايين و600 ألف أسرة 3- برنامج سكن كريم الذى يستهدف ترميم المنازل للأسر المحرومة وتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى 4- برنامج أطفال بلا مأوى لتقديم الرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع 5- المرأة المعيلة تم تقديم دعم نقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622.512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو مسجونة واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670.000 سيدة

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