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رالي دراجات بمشاركة 30 سفيرا ووزيرين لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.. صور

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رالي دراجات بمشاركة 30 سفيرا ووزيرين لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.. صور

رالي دراجات بمشاركة 30 سفيرا ووزيرين لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.. صور

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر في ماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.

جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

شارك بالماراثون ايضا السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسيد احمد الوصيف رئيس الأتحاد المصري الغرف السياحية. 

انطلق الماراثون من أمام فندق اقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.

وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون وأقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.

وفاز  بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعد وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم. 

جدير بالذكر ان هذه الزيارة بدأت أمس الخميس حيث تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الإحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة. 

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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