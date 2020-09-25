نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الداخلية" تنفي فرض رسوم جديدة لدخول وحدات مرور الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهًا على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أية رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.