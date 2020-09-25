نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحسم الجدل بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين.

وأشارت الوزراة الي أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس.