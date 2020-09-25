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شيخ الأزهر ينعى المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق

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شيخ الأزهر ينعى المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق

شيخ الأزهر ينعى المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المستشار عبدالعاطي محمود الشافعي، رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق، فقيد عائلات الحساسنة بمحافظة الأقصر، وعموم جمهورية مصر العربية. 

وأكد شيخ الأزهر أن الفقيد الراحل قضى عمره في خدمة الوطن وترسيخ قيم المواطنة والسلام، حباه الله لسانًا فصيحًا وقلما بليغًا سخرهما في نشر التسامح بين أتباع الرسالات السماوية ودعم اللحمة الوطنية والتآخي بين الناس.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه وكل محبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الفقيد الراحل فسيح جناته، و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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