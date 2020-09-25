نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى ثابت يعزي الزميل محمد المسلمي في وفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيد من الحزن والأسى، تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، بالتعازي للزميل محمد مسلمي، لوفاة والده. وكما تتقدم أسرة الفجر، بأحر عبارات المواساة لأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

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