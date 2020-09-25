هيئة الاستثمار تبحث مع السفير الصينى تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لياو ليتشيانغ السفير الصينى بالقاهرة، لبحث تيسير إجراءات جذب الاستثمارات الصينية الجديدة إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الاستثمار المختلفة.





وبحسب بيان، اليوم الجمعة، أشاد عبد الوهاب بخصوصية العلاقات بين الجانبين والتى شهدت تطورا ملحوظا، إذ نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية، والتى تأتى على رأسها قطاعات الكهرباء والطاقة، الصناعات النسيجية، الإسكان، والصناعات التحويلية، مشيرا فى هذا السياق إلى عدد من المشروعات الجديدة للجانب الصينى التى تم الموافقة عليها مؤخرا، مثل مشروع شركة هاندا الصينية لتصنيع الملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية، بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، فضلا عن التعاون مع إحدى كبرى الشركات الصينية لتنفيذ مشروع فوسفات أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين هيئة الاستثمار والسفارة الصينية بالقاهرة لمتابعة الاستثمارات الصينية القائمة، ودراسة طلبات الشركات الصينية لتنفيذ استثمارات جديدة بمصر، على أن تبدأ اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب تطلع مصر لتعزيز التعاون الاستثمارى المشترك مع الصين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى خاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات الاستثمار، وفى ظل القدرات التكنولوجية للشركات الصينية، والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى.

وأكد السفير الصينى بالقاهرة قوة ومتانة العلاقات الصينية المصرية ودور مصر الكبير على الصعيدين الاقليمى والدولى، مشيرا فى هذا السياق إلى التعاون مع هيئة الاستثمار لدعم الاستثمارات الصينية المتواجدة فى مصر، مؤكدا أن الجانب الصينى حريص على زيادة تواجد الشركات الصينية فى مصر لفتح استثمارات جديدة فى مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصرى والصينى، مع التركيز على المشروعات التى توفر فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة.