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الصين فى عيون المصريين.. ندوة بالسفارة الصينية بالقاهرة غدا

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الصين فى عيون المصريين.. ندوة بالسفارة الصينية بالقاهرة غدا

الصين فى عيون المصريين.. ندوة بالسفارة الصينية بالقاهرة غدا

يعقد الصالون الثقافى الصينى بالسفارة الصينية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الوزارة التعليم العالى المصرية، ندوته الشهرية بتقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "الصين فى عيون المصريين" لمناقشة استراتيجية التعليم العالى بين مصر والصين فى ظل جائحة .

وأوضحت وزارة التعليم العالى، فى بيان صحفى، أن الندوة تقعد غدا السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، يحاضر فى الندوة الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، والدكتور لين فنغمين "أمير" المستشار التعليمى الأسبق بالسفارة الصينية بالقاهرة، وعميد معهد الدراسات العربية الإسلامية بجامعة بكين- ورئيس جمعية الصين لدراسات الأدب العربى.

ويدير الندوة شى يوه وين الوزير المفوض ومدير المركز الثقافى بالقاهرة والدكتور الصاوى الصاوى أحمد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة بنها و خبير العلاقات الصينية ومؤسس الصالون الثقافى الصينى.

 

 

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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