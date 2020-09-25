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صور.. قصة بئر مياه تحول إلى ألسنة لهب فى سوهاج

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صور.. قصة بئر مياه تحول إلى ألسنة لهب فى سوهاج

صور.. قصة بئر مياه تحول إلى ألسنة لهب فى سوهاج

تفاجأ مزارع خلال حفره بئرا للمياه لاستصلاح أرضه الصحراوية بقرية بيت داود بمركز جرجا بالقرب من مطار سوهاج الدولى، باندفاع المياه بقوة بارتفاع 5 أمتار ثم تلاشت المياه وظهر دخان كثيف تحول إلى ألسنة لهب شديدة.

اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا بالواقعة وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع اللهب، ودلت تحريات اللواء عبدالحنيد أبو موسى مدير المباحث أن صاحب الأرض قام بحفرها تمهيدا لاستصلاح مساحة أرض 500 فدان، حيث فوجىء بتدفق المياه بصورة قوية بارتفاع عدة أمتار ثم هدأ التدفق وتوقفت المياه، وظهرت أدخنة من فوهة ماسورة البئر ثم تحولت إلى ألسنة لهب عالية.

بئر تحول لنار

على الفور تم إخطار شركة الغاز ومسؤولى قطاع البترول بسوهاج وأسيوط، وتم عمل كردون للموقع ولجأت قوات الحماية المدنية إلى استخدام لودر لدفن البئر وإخماد النيران، كما تبين أن خط الغاز المار بالمنطقة يبعد حوالى 2 كيلو متر عن البئر المشتعل.

هذا ويجرى مسؤولو وزارة البترول، أبحاثهم لمعرفة مصدر اشتعال النيران.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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