للتأكد من جودة العمل.. متابعة عمليات التحول الرقمي بالقوى العاملة بالإسكندرية

أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات باستمرار المتابعة الجدية للتأكد من جودة وانتظام سير العمل بمنظومة التحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية يرافقه المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات بمتابعة سير العمل وانتظامه بمنطقة القوى العاملة بالمنتزه وجميع مكاتبها.

وتم مراجعة جميع الإجراءات المتخذة لحسن سير العمل بمنظومة الحوسبة والرقمنة، للتأكد من حصول المواطنين علي الخدمات بسهولة ويسر ، جنبا إلى جنب مع إجراءات الحوسبة التي تتم على قدم وساق في سباق مع الزمن لإزالة أي معوقات بالعمل التي تواجه المواطنين والعاملين على إدارة المنظومة والعمل علي حلها أولا بأول .

وفي أثناء الزيارة تواجد النائب أبو العباس تركي نائب مجلس النواب عن دائرة المنتزة برفقة بعض المواطنين الذين يرغبون في استخراج شهادات قيد من مكتب العمل المنتزة، وقد أشاد النائب بالخدمة المقدمة من المكتب .

وتم إعداد فيديو تعريفي بمعرفة مركز معلومات المديرية لعرضه على راغبي العمل عن طريقة التسجيل على المنظومة لتسهيل إجراءات استخراج شهادة القيد من مكاتب العمل.

وأكد مدير المديرية أن المرور مستمر علي جميع المناطق والمكاتب التابعة للمديرية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية الحوسبة.