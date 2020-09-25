نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ المنشور رقم 10 لسنة 2020 حرصا على تأمين منشآت العملية التعليمية. حيث وجهت خلاله بضرورة التنبيه على الآتي: _يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين _يحظر وضع لافتات أو إعلانات انتخابية على أسوار المدارس _يحظر إقامة ندوات أو لقاءات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية _يحظر الاشتراك في الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية _يحظر توزيع أي نوع من الهدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية

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